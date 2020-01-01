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Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию, что его команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в начале августа.В источнике
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Президент «Лиона» назвал дату проведения ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Ювентусом»

Sportbox.RU 14:37
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Президент «Лиона» назвал дату проведения ответного матча 1/8 финала ЛЧ с «Ювентусом»

Матч ТВ 14:37
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Президент «Лиона» сообщил, что ответный матч ЛЧ с «Ювентусом» пройдет 7 августа

Спорт-Экспресс 14:35
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