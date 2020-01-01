Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил информацию, что его команда проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом» в начале августа.