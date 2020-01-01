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Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс выразил мнение, что нынешний розыгрыш Лиги 1 следует объявить несостоявшимся.В источнике
Подробнее о событии
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Президент «Лиона» призывает отменить сезон во Франции

Спорт-Экспресс вчера в 18:25
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Президент «Лиона» предложил признать сезон Лиги 1 несостоявшимся

Чемпионат вчера в 17:57
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Президент «Лиона»: «Лучший вариант – признать сезон несостоявшимся»

Евро-футбол.ру вчера в 17:57
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