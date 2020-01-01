НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат Испании возобновится 8 июняНовый сезон чемпионата Франции начнется 22 августаСуд отклонил апелляции трех клубов на досрочное завершение Лиги 1Число команд во Лиге 2 увеличат до 22 в следующем сезонеГлавноеНурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от МакгрегораВ «Локо» ждут Николича на следующей неделеАртемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе ЗнарокКасперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлонуФутболист «Борнмута» заразился коронавирусомСпорт-ЭкспрессПрезидент «Лиона» призывает возобновить сезон во ФранцииМатч ТВ8Матч ТВSoccernews.ruRT на русскомВести.RuГазета.RuКривое-зеркало.руPROСПОРТ КазахстанСпорт-ЭкспрессПрезидент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен. Ранее стало известно, что в июне чемпионаты возобновятся в Испании и Англии.В источнике КомментироватьПодробнее о событии "Кому выгодна эта историческая ошибка?" Президент "Лиона" призвал возобновить Лигу 1Футбол России 02:46«Лион»: Надеемся, что пример Испании сподвигнет Францию на возобновление чемпионатаСоветский спорт 02:11«Лион» надеется на пересмотр решения о досрочном завершении чемпионата ФранцииСпорт-Экспресс 02:22рекламаЕщё по темеЧемпионат Испании возобновится 8 июняНовый сезон чемпионата Франции начнется 22 августаСуд отклонил апелляции трех клубов на досрочное завершение Лиги 1Число команд во Лиге 2 увеличат до 22 в следующем сезонеГлавноеНурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от МакгрегораВ «Локо» ждут Николича на следующей неделеАртемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе ЗнарокКасперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлонуФутболист «Борнмута» заразился коронавирусомНовости