НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат Испании возобновится 8 июняНовый сезон чемпионата Франции начнется 22 августаСуд отклонил апелляции трех клубов на досрочное завершение Лиги 1Число команд во Лиге 2 увеличат до 22 в следующем сезонеГлавноеНурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора«Локомотив» ожидает прибытие Николича на следующей неделеМинистр спорта МО рассказал о слиянии «Химок» и «Родины»Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка«Барселона» перевела Артура в дублирующий составСпорт-ЭкспрессПрезидент «Лиона» призывает возобновить сезон во ФранцииМатч ТВ8Матч ТВSoccernews.ruRT на русскомВести.RuГазета.RuКривое-зеркало.руPROСПОРТ КазахстанСпорт-ЭкспрессПрезидент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен. Ранее стало известно, что в июне чемпионаты возобновятся в Испании и Англии.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Президент «Лиона»: «Завершение Лиги 1 — выбор настоящих идиотов»Sportbox.RU 07:41Президент «Лиона»: «Завершение Лиги 1 — выбор настоящих идиотов»Матч ТВ 07:41Президент «Лиона» назвал идиотским решение досрочно завершить чемпионат ФранцииSport24.ru 07:48 рекламаЕщё по темеЧемпионат Испании возобновится 8 июняНовый сезон чемпионата Франции начнется 22 августаСуд отклонил апелляции трех клубов на досрочное завершение Лиги 1Число команд во Лиге 2 увеличат до 22 в следующем сезонеГлавноеНурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора«Локомотив» ожидает прибытие Николича на следующей неделеМинистр спорта МО рассказал о слиянии «Химок» и «Родины»Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка«Барселона» перевела Артура в дублирующий составНовости