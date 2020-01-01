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Президент «Лиона» призывает возобновить сезон во Франции
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Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас надеется, что сезон во Франции будет возобновлен. Ранее стало известно, что в июне чемпионаты возобновятся в Испании и Англии.В источнике
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