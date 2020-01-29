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Президент «Оренбурга»: взяли бы Кокорина в аренду
Sport24.ru
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Глава оренбургского клуба Владимир Кияев оценил возможность аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина. "Оренбург" заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин.В источнике
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ЦСКА присмотрел полузащитника, «Зенит» не взял Кокорина. Трансферный онлайн

Bobsoccer 07:36
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«Оренбург» заинтересован в аренде Александра Кокорина

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Президент «Оренбурга»: «Хотим взять Кокорина в аренду»

Sport.ru 06:29
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