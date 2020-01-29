Президент «Оренбурга»: взяли бы Кокорина в аренду

Глава оренбургского клуба Владимир Кияев оценил возможность аренды форварда "Зенита" Александра Кокорина. "Оренбург" заинтересован в игроке такого амплуа и качества, как Кокорин.