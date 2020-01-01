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Президент «ПСЖ»: «Восхищаюсь неукротимой волей Роналду»
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отметил выдающиеся качества нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.В источнике
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Президент «ПСЖ»: Роналду демонстрирует уникальную решимость

Чемпионат 17:06
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Президент «ПСЖ»: «Восхищаюсь неукротимой волей Роналду»

Sportbox.RU 16:53
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Президент «ПСЖ»: Год за годом Роналду демонстрирует необычайную силу характера

Советский спорт 16:40
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