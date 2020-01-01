НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеWADA завершило расследование в отношении 298 спортсменов из РоссииБольшинство клубов ФНЛ высказались за досрочное завершение сезонаОфициально: Лямся возглавил «Салават Юлаев»КХЛ отказалась поднять потолок зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублейФутболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья КожемякоСпорт-ЭкспрессПрезидент «ПСЖ» посвятил чемпионство врачам ФранцииМатч ТВ2Матч ТВSports.ruПрезидент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Франции и присуждении парижанам титул чемпиона страны.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Президент «ПСЖ» посвятил чемпионство врачам ФранцииСпорт-Экспресс 12:59«ПСЖ» посвятил победу в чемпионате Франции медицинским работникамSports.ru 12:56«ПСЖ» посвятил чемпионский титул врачамМатч ТВ 12:49рекламаГлавноеWADA завершило расследование в отношении 298 спортсменов из РоссииБольшинство клубов ФНЛ высказались за досрочное завершение сезонаОфициально: Лямся возглавил «Салават Юлаев»КХЛ отказалась поднять потолок зарплат с 900 млн до 1,3 млрд рублейФутболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья КожемякоНовости