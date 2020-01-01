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Президент «ПСЖ» посвятил чемпионство врачам Франции
Матч ТВ
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Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Франции и присуждении парижанам титул чемпиона страны.В источнике
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Президент «ПСЖ» посвятил чемпионство врачам Франции

Спорт-Экспресс 12:59
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«ПСЖ» посвятил победу в чемпионате Франции медицинским работникам

Sports.ru 12:56
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«ПСЖ» посвятил чемпионский титул врачам

Матч ТВ 12:49
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