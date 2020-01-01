НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеАлина Загитова отмечает 18-летиеГаззаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФАСМИ сообщили о заражении футболистов «Динамо» коронавирусомСтало известно, что не устроило Семака в новом контракте с «Зенитом»Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьмеМатч ТВПрезидент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболеSoccernews.ru7Soccernews.ruNEWS.am SportМатч ТВСпорт-Экспрессua.Tribuna.comГазета.RuPROСПОРТ КазахстанFrance Football составил рейтинг топ-50 самых влиятельных людей в футболе. Первое место в списке занял президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболеМатч ТВ 00:20Роналду вошел в топ-3 самых влиятельных людей в футболеProstoProSport 00:00 Президент «ПСЖ» — самый влиятельный человек в футболе по версии France Football, Роналду — в топ-3Спорт-Экспресс вчера в 23:35рекламаГлавноеАлина Загитова отмечает 18-летиеГаззаев рассказал, как икона помогла ЦСКА в финале Кубка УЕФАСМИ сообщили о заражении футболистов «Динамо» коронавирусомСтало известно, что не устроило Семака в новом контракте с «Зенитом»Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьмеНовости