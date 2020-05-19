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Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболе
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France Football составил рейтинг топ-50 самых влиятельных людей в футболе. Первое место в списке занял президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.В источнике
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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи признан самым влиятельным человеком в футболе. Он обошел Роналду и Инфантино

Sport24.ru 01:31 
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Президент «ПСЖ» признан самым влиятельным человеком в футболе

Матч ТВ 00:20
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Президент «ПСЖ» — самый влиятельный человек в футболе по версии France Football, Роналду — в топ-3

Спорт-Экспресс вчера в 23:35
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