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Президент Примеры назвал Смолова футбольной легендой
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Президент Примеры Хавьер Тебас похвалил форварда "Сельты" Федора Смолова. Он назвал футболиста и экс-игроков клуба (Александра Мостового и Валерия Карпина) футбольными легендами.В источнике
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«Футбольные легенды». Президент Ла Лиги по-русски отреагировал на пост о новом «царе» «Сельты» Смолове

Бомбардир.ру 06:49
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Президент Ла Лиги причислил Смолова к легендам футбола

Матч ТВ 04:45
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Президент Ла Лиги Тебас назвал Смолова футбольной легендой

Sport24.ru 04:28 
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