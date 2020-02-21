Президент Примеры назвал Смолова футбольной легендой

Президент Примеры Хавьер Тебас похвалил форварда "Сельты" Федора Смолова. Он назвал футболиста и экс-игроков клуба (Александра Мостового и Валерия Карпина) футбольными легендами.