Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил владельца «Спартака» Леонида Федуна снимать команду с первенства Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом РБК сообщил источник в Российском футбольном союзе, а также собеседник в «Спартаке».