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Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата
Тульский футбол
  • Москва 241:21
  • Дума ТВ1:41
  • Известия1:02
Глава РФС Александр Дюков провел переговоры с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после скандального матча с «Сочи». Напомним, матч первого тура между "Спартаком" и "Сочи" завершился результативной мировой со счетом 2:2.В источнике
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С чего всё начиналось
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Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил владельца «Спартака» Леонида Федуна снимать команду с первенства Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом РБК сообщил источник в Российском футбольном союзе, а также собеседник в «Спартаке».
РБК спорт 05:15
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«Спартак» пока не начал продажу билетов на матч с «Ахматом»

Спорт-Экспресс 13:59
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Источник: Дюков и Федун не пришли к договоренностям. «Спартак» не начал продавать билеты на матч с «Ахматом»

Футбол России 13:47
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Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

Чемпионат 05:52
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