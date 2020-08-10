Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата
Глава РФС Александр Дюков провел переговоры с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после скандального матча с «Сочи». Напомним, матч первого тура между "Спартаком" и "Сочи" завершился результативной мировой со счетом 2:2.В источнике
С чего всё начиналось
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил владельца «Спартака» Леонида Федуна снимать команду с первенства Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом РБК сообщил источник в Российском футбольном союзе, а также собеседник в «Спартаке».