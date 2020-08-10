Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с председателем совета директоров "Спартака" Леонидом Федуном и отговорил того от снятия клуба с чемпионата, сообщил источник РБК. Как отметил собеседник издания, Федун выразил озабоченность судейством в матчах "красно-белых".