Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с турнира
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков после заявления владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России переговорил с боссом красно-белых. В итоге он убедил его не совершать столь серьезного поступка.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после матча 1-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Сочи» (2:2). По ходу игры арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака», а после игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.