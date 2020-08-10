Как стало известно Sport24, президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после матча 1-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Сочи» (2:2). По ходу игры арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака», а после игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.