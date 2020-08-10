НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Вести.RuВести.Ru
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с турнира
Футбол России
  • Дума ТВ1:41
  • РЕН ТВ3:56
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков после заявления владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России переговорил с боссом красно-белых. В итоге он убедил его не совершать столь серьезного поступка.В источнике
269
С чего всё начиналось
alt

Президент РФС поговорил с Федуном после его слов о снятии с чемпионата России

Как стало известно Sport24, президент Российского футбольного союза Александр Дюков поговорил с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после матча 1-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Сочи» (2:2). По ходу игры арбитр Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота «Спартака», а после игры Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.
Sport24.ru 02:49 
Подробнее о событии
alt

РБК: Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

Спорт-Экспресс 06:04
alt

Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

Чемпионат 05:52
alt

Источник: Дюков отговорил Федуна от снятия «Спартака» с чемпионата России

Матч ТВ 05:46
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости