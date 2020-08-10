Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с турнира

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков после заявления владельца "Спартака" Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России переговорил с боссом красно-белых. В итоге он убедил его не совершать столь серьезного поступка.