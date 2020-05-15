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Дюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут власти
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Ранее стало известно, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.В источнике
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Дюков: не вижу причин, чтобы наш футбол находился в изоляции

РИА Новости 11:39
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Александр Дюков: «Футбол нужен и командам, и тренерам, и игрокам»

Матч ТВ 07:31
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Александр Дюков: «Футбол нужен и командам, и тренерам, и игрокам»

Sportbox.RU 07:31
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