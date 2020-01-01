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Президент «Реала» исключил крупные трансферы клуба этим летом
Soccernews.ru
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Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что мадридский клуб не будет делать больших трансферов летом.В источнике
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Флорентино Перес: Этим летом у «Реала» не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая

Советский спорт 13:06
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ФК «Реал»: ситуация очень плохая, громких трансферов не будет

Sport.ru 12:59
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Президент «Реала» исключил крупные трансферы клуба этим летом

Матч ТВ 12:48
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