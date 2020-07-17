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Президент «Реала» назвал победу в чемпионате Испании особенной
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о победе команды в чемпионате Испании.В источнике
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Перес заявил, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Metaratings 02:35
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Перес: «Зидан – главный архитектор этого успеха, благословение с небес»

Soccer.ru вчера в 21:50
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Президент «Реала»: Серхио Рамос проведёт в клубе всю свою жизнь

Чемпионат вчера в 19:37
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