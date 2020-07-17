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Перес сообщил, что «Реал» летом не будет делать больших трансферов
Газета.Ru
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Напомним, "Реал" досрочно стал чемпионов Испании, обыграл "Вильярреал" в 37-м туре.В источнике
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ФК «Реал»: ситуация очень плохая, громких трансферов не будет

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Президент «Реала» исключил крупные трансферы клуба этим летом

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