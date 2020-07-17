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Газета.RuГазета.Ru
Президент «Реала» рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно
Газета.Ru
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно, передает Onda Cero.В источнике
Подробнее о событии
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Президент «Реала»: «Мбаппе? Это может подождать»

Матч ТВ вчера в 17:17
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ФК «Реал»: ситуация очень плохая, громких трансферов не будет

Sport.ru вчера в 12:59
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Флорентино Перес: «Этим летом „Реал“ не будет совершать крупных покупок»

Спорт-Экспресс вчера в 12:14
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