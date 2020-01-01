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Президент «Ростова» Арутюнянц может приобрести клуб за рубежом
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • PROСПОРТ Казахстан
  • LiveResult.Ru
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц связывает свое будущее не с Россией. У функционера появились неожиданные планы. По информации Metaratings.ru, Арутюнянц не против стать владельцем одного из европейских клубов.В источнике
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С чего всё начиналось
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Арутюнянц и Карпин ищут себе новый клуб в Европе, несмотря на опровержения об уходе из «Ростова»

В настоящий момент у Арутюнянца, Карпина и Рыскина есть варианты с клубами из трех европейских чемпионатов – Испании, Португалии и Бельгии. Валерий Карпин покинет «Ростов»
Metaratings вчера в 12:31
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Президент «Ростова» Арутюнянц может приобрести клуб за рубежом

LiveResult.Ru вчера в 16:02
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Президент «Ростова» покинет клуб вместе с Карпиным

ProstoProSport вчера в 14:30 
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Президент «Ростова» может купить клуб в Европе и назначить главным тренером Карпина

Soccernews.ru вчера в 14:28
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