Президент «Ростова» Арутюнянц может приобрести клуб за рубежом

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц связывает свое будущее не с Россией. У функционера появились неожиданные планы. По информации Metaratings.ru, Арутюнянц не против стать владельцем одного из европейских клубов.