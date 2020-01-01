Президент «Ростова» покинет клуб вместе с Карпиным

Как сообщил Mеtaratings.ru источник, знакомый с ситуацией, Арутюнянц хочет покинуть РПЛ по трем причинам. Во-первых, власти региона не выполняют свои обязательства по финансовой поддержке клуба. Во-вторых, предвзятое отношение к «Ростову» со стороны судей.