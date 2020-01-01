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Президент «Ростова» покинет клуб вместе с Карпиным
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Bookmaker-ratings.ru
Как сообщил Mеtaratings.ru источник, знакомый с ситуацией, Арутюнянц хочет покинуть РПЛ по трем причинам. Во-первых, власти региона не выполняют свои обязательства по финансовой поддержке клуба. Во-вторых, предвзятое отношение к «Ростову» со стороны судей.В источнике
С чего всё начиналось
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Арутюнянц и Карпин ищут себе новый клуб в Европе, несмотря на опровержения об уходе из «Ростова»

В случае успешной сделки Арутюнянц планирует забрать в новый клуб главного тренера Валерия Карпина и спортивного директора Алексея Рыскина, несмотря на официальное опровержение нашей информации о планах покинуть «Ростов».
Metaratings 12:31
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Президент «Ростова» покинет клуб вместе с Карпиным

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Президент «Ростова» может купить клуб в Европе и назначить главным тренером Карпина

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Источник: президент «Ростова» рассматривает возможность приобретения клуба в Европе

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