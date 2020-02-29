Президент СБР Драчев обсудит с руководством IBU дело Логинова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова. Планируется, что встреча пройдет в субботу.В источнике Сегодня я встречусь в Раубичах с президентом и генеральным секретарем IBU, обсудим этот один из важнейших вопросов. На данный момент нам нужно понимание позиции IBU и BIU.
С чего всё начиналось
СБР направил IBU открытое письмо, в котором заявил, что на ЧМ в Италии российская сборная «не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки», а последовавшая после обысков «истерия» со стороны нескольких иностранных спортсменов «не была пресечена, несмотря на их откровенно оскорбительный тон».