Президент СБР проведет встречу с руководством IBU по делу Логинова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев проведет встречу с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) по делу российского спортсмена Александра Логинова, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё начиналось
СБР направил IBU открытое письмо, в котором заявил, что на ЧМ в Италии российская сборная «не получила от официальных лиц IBU никакой поддержки», а последовавшая после обысков «истерия» со стороны нескольких иностранных спортсменов «не была пресечена, несмотря на их откровенно оскорбительный тон».