Президент СБР проведет встречу с руководством IBU по делу Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев проведет встречу с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) по делу российского спортсмена Александра Логинова, сообщает ТАСС.

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