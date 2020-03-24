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Президент «Сампдории» призвал досрочно завершить сезон в Серии А
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Sportbox.RU
Президент «Сампдории» Массимо Ферреро выразил мнение, что нынешний сезон в Серии А необходимо признать досрочно завершившимся из-за эпидемии коронавируса.В источнике
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Президент «Сампдории»: этот сезон продолжать нельзя

Чемпионат 22:38
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Президент «Сампдории» призвал досрочно завершить сезон в Серии А

Sportbox.RU 19:35
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Президент «Сампдории» призвал досрочно завершить сезон в Серии А

Матч ТВ 19:35
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