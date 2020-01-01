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Президент «Сельты» рассказал, что может помешать клубу выкупить Смолова
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Президент испанской «Сельты» Карлос Моуриньо рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.В источнике
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Президент «Сельты» рассказал, клубу будет тяжело выкупить Смолова

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