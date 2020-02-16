Президент «Сочи» обсудит с «Зенитом» трансфер Кокорина
Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг обсудит в понедельник вопрос перехода в клуб нападающего санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина. Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на генерального директора "сине-бело-голубых" Дмитрия Рубашко.В источнике Завтра, 17 февраля, будем общаться. К Саше вопросов у нас нет, все договоренности соблюдены. Думаю, все ребята ждали Сашу в команде, многие его знают. Надеемся, что все будет очень позитивно. Болельщики будут рады увидеть Кокорина в составе команды.