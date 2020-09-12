Президент «Сочи» отреагировал на лидерство клуба в РПЛ

Президент "Сочи" Борис Ротенберг подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ, в котором южане обыграли "Ахмат" со счётом 1:0 и вышли на первое место в турнирной таблице.