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Президент «Сочи» отреагировал на лидерство клуба в РПЛ
Газета.Ru
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Президент "Сочи" Борис Ротенберг подвёл итоги матча 7-го тура РПЛ, в котором южане обыграли "Ахмат" со счётом 1:0 и вышли на первое место в турнирной таблице.В источнике
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