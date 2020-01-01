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Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
Денис Маслов: «Не уверен, что мы повысим финансирование»
Матч ТВ
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  • Sports.ru
Президент "Торпедо" Денис Маслов рассказал о финансовом состоянии клуба.В источнике
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Денис Маслов: «Не уверен, что мы повысим финансирование»

Футбол на Куличках 13:01
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«Без денег нас в РПЛ никто не ждет». Президент «Торпедо» рассказал о планах клуба

Спорт-Экспресс 12:46
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Президент «Торпедо»: «Без денег в РПЛ нас никто не ждёт»

Евро-футбол.ру 12:43
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