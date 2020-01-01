Президент УЕФА: французы поспешили завершить сезон
Президент УЕФА Александр Чеферин считает решение Франции досрочно завершить футбольный сезон было принято преждевременно. Турнир в Лиге 1 и других дивизионах французского футбола были досрочно завершены из-за пандемиии коронавируса.В источнике Мое личное мнение заключается в том, что сезон был завершен слишком рано. Потому что ситуация может улучшиться, и все смогут вернуться к игре, за исключением нескольких чемпионатов.
Спорт-Экспресс вчера в 20:35