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Президент УЕФА: французы поспешили завершить сезон
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Президент УЕФА Александр Чеферин считает решение Франции досрочно завершить футбольный сезон было принято преждевременно. Турнир в Лиге 1 и других дивизионах французского футбола были досрочно завершены из-за пандемиии коронавируса.В источнике
Александер Чеферин
словенский юрист
Мое личное мнение заключается в том, что сезон был завершен слишком рано. Потому что ситуация может улучшиться, и все смогут вернуться к игре, за исключением нескольких чемпионатов.
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Президент УЕФА: чемпионат Франции был завершён преждевременно

Чемпионат 02:59
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Глава УЕФА считает преждевременным завершение сезона во Франции

Спорт-Экспресс вчера в 20:35
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Чеферин: «Решение досрочно завершить Лигу 1 было преждевременным»

Soccer.ru вчера в 18:59 
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