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Чеферин предложил отменить Кубок английской лиги
Sports.ru
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предложил Футбольной ассоциации Англии отказаться от проведения Кубка английской лиги.В источнике
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Президент УЕФА предложил Англии упразднить Кубок лиги

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Президент УЕФА предложил Англии отказаться от Кубка Лиги

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