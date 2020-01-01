НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНурмагомедов пнул чемпионский пояс ФергюсонаХоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-МестоГеркус: долго молчал, но поведение «Локо» не оставляет выбораМирзаев проиграл Оспанову на турнире в КазахстанеЧемпионатЧеферин предложил отменить Кубок английской лигиSports.ru2Sports.ruSoccer.ruПрезидент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин предложил Футбольной ассоциации Англии отказаться от проведения Кубка английской лиги.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Президент УЕФА предложил Англии упразднить Кубок лигиProstoProSport 01:06 Президент УЕФА предложил Англии отказаться от Кубка ЛигиSoccer.ru 00:54 Президент УЕФА призвал Англию отказаться от Кубка лиги, чтобы уменьшить загруженность календаряSports.ru 00:20рекламаГлавноеНурмагомедов пнул чемпионский пояс ФергюсонаХоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»Логинов пропустит эстафету на КМ в Нове-МестоГеркус: долго молчал, но поведение «Локо» не оставляет выбораМирзаев проиграл Оспанову на турнире в КазахстанеНовости