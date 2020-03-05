НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНурмагомедов пнул чемпионский пояс ФергюсонаСегодня пройдёт мужская эстафета на Кубке мира в Нове-МестоХоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в КазахстанеИлья Ковальчук забросил свою первую шайбу за «Вашингтон»РИА НовостиЧеферин считает, что Кубок английской футбольной лиги следует отменитьSports.ru2Sports.ruSoccer.ruПрезидент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин поставил под сомнение необходимость проведения Кубка английской лиги.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Президент УЕФА предложил Англии упразднить Кубок лигиProstoProSport 01:06 Президент УЕФА предложил Англии отказаться от Кубка ЛигиSoccer.ru 00:54 Президент УЕФА призвал Англию отказаться от Кубка лиги, чтобы уменьшить загруженность календаряSports.ru 00:20рекламаГлавноеНурмагомедов пнул чемпионский пояс ФергюсонаСегодня пройдёт мужская эстафета на Кубке мира в Нове-МестоХоккеисты «Спартака» отыгрались с 0:3 и победили «Динамо»Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в КазахстанеИлья Ковальчук забросил свою первую шайбу за «Вашингтон»Новости