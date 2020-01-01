Александер Чеферин Словенский юрист

Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом. Мы уверены в том, что турнир состоится. Мы настроены оптимистично. Не хотим думать о мрачных сценариях.