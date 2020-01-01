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Президент УЕФА уверен, что коронавирус не помешает проведению ЧЕ-2020
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен в том, что чемпионат Европы 2020 года состоится, несмотря на проблемы с коронавирусом. Об этом Чеферин рассказал на пресс-конференции по итогам заседания конгресса УЕФА.В источнике
Александер Чеферин
Словенский юрист
Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом. Мы уверены в том, что турнир состоится. Мы настроены оптимистично. Не хотим думать о мрачных сценариях.
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Президент УЕФА о переносе Евро-2020 из-за коронавируса: Мы не думаем о худших сценариях

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Чефирин заявил, что в УЕФА не думают о переносе Евро-2020

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