Президент УЕФА уверен, что коронавирус не помешает проведению ЧЕ-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен в том, что чемпионат Европы 2020 года состоится, несмотря на проблемы с коронавирусом. Об этом Чеферин рассказал на пресс-конференции по итогам заседания конгресса УЕФА.В источнике Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом. Мы уверены в том, что турнир состоится. Мы настроены оптимистично. Не хотим думать о мрачных сценариях.