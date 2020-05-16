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Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах
Матч ТВ
  • РЕН ТВ0:26
Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что некоторые города могут быть не готовы к проведению чемпионата Европы по футболу.В источнике
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Александер Чеферин: Готовы провести Евро в меньшем количестве городов, чем планировалось

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