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Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах
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Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о том, что некоторые города могут быть не готовы к проведению чемпионата Европы по футболу.В источнике
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УЕФА может сократить число городов для чемпионата Европы - 2020

РЕН ТВ 11:45
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Футбольный Евро-2021 может лишиться нескольких городов-хозяев турнира

Вести.Ru 10:16
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Президент УЕФА заявил о готовности провести Евро-2020 в восьми городах

LiveSport.ru 08:16
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