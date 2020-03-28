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Президент УПЛ: «В украинском футболе происходят невообразимые вещи»
Bookmaker-ratings.ru
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Президент УПЛ Томас Гримм рассказал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время работы на Украине.В источнике
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Президент УПЛ жестко высказался о ситуации в украинском футболе

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Президент УПЛ: В украинском футболе творятся невообразимые вещи. Больше не буду баллотироваться

Bookmaker-ratings.ru 14:25
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«Двумя клубами руководит олигарх, который помог Зеленскому стать президентом»: президент УПЛ описал бардак в украинском футболе

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