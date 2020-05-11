Президент Украинской ассоциации футбола находится под следствием УЕФА

Как сообщает источник, его деятельность расследует ФИФА и УЕФА.Сообщается, в 2017 году УАФ перевели 4,5 миллионов евро, которые предназначались для строительства академии. Однако, к 2019 году средства не были использованы по назначению, и к тому же находились на трех счетах в разной валюте.