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Президент «Урала» назвал Меркулова дебилом
КП - Екатеринбург
  • КП - Екатеринбург0:14
Президент "Урала" Григорий Иванов назвал теперь уже экс защитника клуба Михаила Меркулова дебилом.В источнике
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Президент «Урала»: «Меркулов намекнул, что освободился от рабства? Чем больше я узнаю игроков, тем больше я их ненавижу»

Спорт-Экспресс 07:35
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Меркулов о посте с Добби: «Всю весну я за себя не отвечал по интервью Иванова, и вот решил немного пошутить»

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Президент «Урала» — о Меркулове: «Дебил дебилом»

Sportbox.RU 07:08
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