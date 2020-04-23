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Президент «Урала» назвал крайний срок для возобновления сезона в РПЛ
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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов назвал крайний срок для возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ).В источнике
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Президент «Урала» назвал крайний срок для возобновления сезона в РПЛ

Газета.Ru 06:59
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Президент «Урала» назвал крайний срок возобновления РПЛ

Metaratings 06:39
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Президент «Урала»: «В июле уже нет смысла возобновлять сезон. Крайний срок — конец июня»

Спорт-Экспресс 06:16
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