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Президент «Урала» назвал крайний срок возобновления РПЛ
Футбол России
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  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Олимпиада Токио 2020
Президент «Урала» Григорий Иванов поделился своим мнением о вариантах возобновления сезона в РПЛ.В источнике
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Иванов — о матчах без зрителей: в Европе такой вариант рассматривают. Мы, наверное, не исключение

Футбол России 07:23
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Президент «Урала» назвал крайний срок для возобновления сезона в РПЛ

Газета.Ru 06:59
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Президент «Урала» назвал крайний срок возобновления РПЛ

Metaratings 06:39
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