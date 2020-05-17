НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеФК «Урал» не хватает денег, футболистам сократили зарплаты — Карпов«Урал» продлит контракты с футболистами до конца сезона«Урал» возобновит тренировки в конце следующей недели«Урал»: «Финансовое положение стабильно, клуб чувствует себя уверенно»ГлавноеЯгудин высказался о конфликте Тарасовой и РоднинойФанаты «Локомотива» сымитировали похороны Кикнадзе и МещеряковаПитерский СКА обменял форварда Плотникова в «Амур»Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172Агент Лаксальта подтвердил интерес российских клубов к игрокуSport.ruПрезидент «Урала» не подтвердил слухи о финансовых проблемах в клубеSports.ru9Sports.ruТульский футболBookmaker-ratings.ruSoccernews.ruФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессСпорт день за днемКП - ЕкатеринбургВести.RuПрезидент "Урала" Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что у екатеринбургской команды возникли большие трудности с финансами.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Наш клуб с уверенностью смотрит в будущее». «Урал» отреагировал на слухи о проблемах с финансированиемSport24.ru 06:58 Григорий Иванов: «Бюджет „Урала“ могут сократить. Но клуб не закроют — команду любят в регионе»Спорт-Экспресс 05:25"Это все неправда!" Президент "Урала" опроверг информацию о больших финансовых проблемах в клубеФутбол России 05:22рекламаЕщё по темеФК «Урал» не хватает денег, футболистам сократили зарплаты — Карпов«Урал» продлит контракты с футболистами до конца сезона«Урал» возобновит тренировки в конце следующей недели«Урал»: «Финансовое положение стабильно, клуб чувствует себя уверенно»ГлавноеЯгудин высказался о конфликте Тарасовой и РоднинойФанаты «Локомотива» сымитировали похороны Кикнадзе и МещеряковаПитерский СКА обменял форварда Плотникова в «Амур»Видео нокаута в бою Оверим – Харрис на UFC Fight Night 172Агент Лаксальта подтвердил интерес российских клубов к игрокуНовости