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Президент «Урала» опроверг информацию о финансовых проблемах в клубе
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Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию о проблемах клуба с финансированием.В источнике
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«Наш клуб с уверенностью смотрит в будущее». «Урал» отреагировал на слухи о проблемах с финансированием

Sport24.ru 06:58 
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Григорий Иванов: «Бюджет „Урала“ могут сократить. Но клуб не закроют — команду любят в регионе»

Спорт-Экспресс 05:25
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"Это все неправда!" Президент "Урала" опроверг информацию о больших финансовых проблемах в клубе

Футбол России 05:22
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