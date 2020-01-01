НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
RT на русскомRT на русском
Президент «Урала» ответил на вопрос о возможном приглашении Сёмина
RT на русском
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном приглашении в команду Юрия Сёмина.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Президент «Урала»: «Кикнадзе – очень порядочный человек, грамотно работает. Но нужно говорить с фанатами»

Sports.ru 01:30
alt

Президент «Урала»: «Кикнадзе – очень порядочный человек, грамотно работает в «Локомотиве»

Матч ТВ вчера в 23:11
alt

Президент «Урала»: «Кикнадзе – очень порядочный человек, грамотно работает в «Локомотиве»

Sportbox.RU вчера в 23:11
реклама
Главное
Новости