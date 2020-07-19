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Газета.RuГазета.Ru
Президент «Урала» принял отставку главного тренера Парфенова
URA.Ru
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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов принял отставку Дмитрия Парфенова с поста главного тренера клуба, сообщает РИА "Новости".В источнике
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