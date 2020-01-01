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Президент «Урала» рассказал о состоянии Павла Погребняка
RT на русском
  • RT на русском
  • Sports.ru
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии нападающего клуба Павла Погребняка, у которого был выявлен коронавирус.В источнике
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Президент «Урала» – о Погребняке: «Нельзя сказать, что все хорошо, но все под контролем»

Бомбардир.ру 08:40
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Президент «Урала» - о состоянии Погребняка: нельзя сказать, что все хорошо

Футбол России 08:38
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«Нельзя сказать, что у него всё хорошо, но всё будет хорошо». Президент «Урала» рассказал о здоровье Погребняка

Sportbox.RU 08:37
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