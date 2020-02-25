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Президент «Ювентуса»: было бы глупо не думать о Гвардиоле
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Президент туринского "Ювентуса" Андрея Аньелли прокомментировал информацию о возможном назначении главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.В источнике
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Президент «Ювентуса»: в клубе довольны Сарри, а Гвардиола счастлив в «Манчестер Сити»

Чемпионат 02:13
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Андреа Аньелли: «Глупо не думать о Гвардиоле, но „Ювентус“ доволен Сарри»

Sports.ru 01:22
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«Не думать о приглашении было бы глупо, но Пеп счастлив в другом клубе». Президент «Юве» — о приглашении Гвардиолы

Матч ТВ 01:59
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