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Президент «Ювентуса» высказался о возможном приглашении Гвардиолы
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Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли подтвердил информацию, что клубу интересен главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.В источнике
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Президент «Ювентуса»: «Было бы глупо не думать о Гвардьоле, но клуб доволен работой Сарри»

Спорт-Экспресс 02:44
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Президент «Ювентуса»: в клубе довольны Сарри, а Гвардиола счастлив в «Манчестер Сити»

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«Не думать о приглашении было бы глупо, но Пеп счастлив в другом клубе». Президент «Юве» — о приглашении Гвардиолы

Матч ТВ 01:59
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