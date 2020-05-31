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Президент «Ювентуса» предложил проводить матчи Серии А со зрителями
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Sports.ru
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли предложил проводить матчи чемпионата Италии с некоторым количеством зрителей. Об этом информирует Football-italia.В источнике
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В Испании и Италии могут начать пускать зрителей на трибуны уже в июне. В Англии — в сентябре

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Президент «Ювентуса» предложил вернуть зрителей на трибуны

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